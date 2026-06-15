Sarreguemines Confluences dévoile son programme d’animations nature

Au total, 18 rendez-vous sont programmés sur 15 circuits du territoire afin de faire découvrir les richesses naturelles, paysagères et historiques locales. Balades accompagnées, découvertes botaniques, spectacles en famille, sorties au coucher du soleil ou encore bains de forêt composent cette programmation estivale.

Ces animations, encadrées par des intervenants spécialisés et passionnés, s’adressent à tous les publics. Parmi les rendez-vous annoncés figure notamment une sortie consacrée aux milieux protégés Natura 2000 à Ippling, le 27 juin prochain, autour des tourbières, marais et orchidées sauvages. Deux «Balades des 5 sens» seront également organisées à Grosbliederstroff les 5 juillet et 30 août.

Le programme comprend aussi une découverte de la forêt du Grosswald et des vestiges gallo-romains à Sarreinsming le 8 juillet, une sortie autour de l’étang de Hirbach à Holving le 18 juillet, ainsi qu’une exploration de la biodiversité entre marais, étang et forêt à Rémering-lès-Puttelange le 2 août prochain.

De plus, une animation menée par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) proposera de découvrir le golf de Sarreguemines, ancien site industriel devenu espace favorable à la biodiversité. Elle est prévue pour le 22 août prochain. Enfin, une immersion forestière à Blies-Ebersing clôturera la saison le 5 septembre avec une approche sensorielle axée sur le lien avec la nature.

À travers cette programmation, l’Office de Tourisme souhaite valoriser des sites parfois méconnus du territoire et encourager la découverte des paysages naturels locaux à travers des expériences accessibles au plus grand nombre.