Sécurité routière : immersion et prévention au programme à Amiens

La ville d’Amiens organise le 17 juin une journée consacrée à la sécurité routière afin d’informer et de prévenir les comportements à risque. Ce rendez-vous se déroulera au complexe sportif Émile Moiroud et réunira de nombreux acteurs institutionnels et associatifs. Les visiteurs pourront participer à plusieurs ateliers portant sur les déplacements à vélo, en trottinette ou en deux-roues motorisé. Des parcours pratiques permettront de rappeler les règles de circulation, tandis qu’un simulateur offrira une immersion dans la conduite des deux-roues motorisés. La prévention des traumatismes crâniens occupera également une place importante, notamment autour de l’usage du casque, désormais obligatoire à Amiens depuis la fin du mois de mai. Les participants auront aussi l’occasion de découvrir les gestes de premiers secours et de s’informer sur les risques liés aux addictions.

Des animations pour mieux comprendre les risques

Tout au long de la journée, plusieurs dispositifs immersifs permettront au public d’appréhender concrètement les dangers de la route. Des lunettes reproduisant les effets de l’alcool ou des stupéfiants seront mises à disposition afin de sensibiliser aux conséquences de ces consommations sur la conduite. Une présentation des contrôles d’alcoolémie et de dépistage des stupéfiants expliquera également le cadre réglementaire en vigueur. Les visiteurs pourront par ailleurs tester des expériences en réalité virtuelle reproduisant différents trajets en voiture, à vélo, en trottinette ou à moto. Des animations ludiques, des actions de sensibilisation à la sécurité dans les transports collectifs ainsi qu’un espace de découverte de boissons sans alcool compléteront le programme.

Point fort de la journée, une démonstration des sapeurs-pompiers est prévue dans l’après-midi avec la simulation d’un accident de la route et une opération de désincarcération, destinée à illustrer les conséquences concrètes des accidents et les moyens d’intervention des secours.