La relation engagée entre le groupe Sergic et Pierres Responsables REIM, il y a quelques années, a amené les deux entreprises à vouloir renforcer leur partenariat dans le domaine de l’hébergement étudiant, pour offrir une solution globale (immobilier et exploitation) et mieux répondre ainsi à la concurrence des plateformes. Le duo d'entreprises a vocation à constituer un portefeuille de résidences étudiantes avec services dans le cadre des fonds d’investissement gérés par la société de gestion, en particulier Perspectives Résidences étudiants, véhicule murs & fonds en cours de précommercialisation d’une capacité d’investissement cible de 300 millions.

Favoriser l'accès aux études supérieures par le logement

Face à la pénurie persistante de logements étudiants, les partenaires souhaitent contribuer à lever l'un des principaux freins à l'accès et à la poursuite des études supérieures. Les résidences, exploitées sous la marque Twenty Campus, proposent non seulement des logements adaptés aux besoins des étudiants, mais également des services dédiés, des espaces communs et des dispositifs d'animation visant à favoriser leur intégration, leur bien-être et leur réussite. L'objectif est de créer de véritables lieux de vie, ouverts sur leur territoire et connectés aux établissements d'enseignement supérieur.

«Alors que l’offre de logements étudiants reste insuffisante, Sergic, à travers Twenty Campus, développe une offre accessible et qualitative, alliant loyers maîtrisés, services performants et implantations ciblées. Nous sommes heureux de concrétiser ce partenariat avec Pierres Responsables REIM, dans la continuité d’une collaboration solide fondée sur une vision partagée du marché et l’anticipation de ses évolutions» témoigne Nicolas Beun, Directeur Général Délégué du groupe Sergic.