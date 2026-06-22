La première édition d’Educap City organisée à Soissons a permis à plusieurs dizaines de jeunes de découvrir leur ville à travers des défis, des rencontres et des parcours consacrés à la citoyenneté. Mais l’enjeu principal de cette journée résidait également dans la qualification pour l’Étape Capitale, qui se déroulera à Paris les 22 et 23 juin. À l’issue des épreuves, six équipes soissonnaises ont décroché leur place pour cette finale nationale.

Ces jeunes auront désormais la responsabilité de représenter leur ville face à des participants venus de nombreux territoires français. Cette qualification offre une visibilité particulière à Soissons, dont les couleurs seront portées lors d’un événement réunissant plusieurs centaines de jeunes.

Les concours citoyens se développent à l’échelle nationale

À l’échelle nationale, les programmes éducatifs comme Educap City poursuivent leur développement auprès des collectivités. Ces initiatives visent à renforcer la connaissance des institutions, du patrimoine local et du fonctionnement de la vie démocratique auprès des jeunes générations. Les finales nationales permettent de réunir des participants issus de toute la France autour d’expériences communes et de favoriser les échanges entre territoires.