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Sobemab renforce sa plateforme logistique viticole à Chânes

Implantée à Chânes en Saône-et-Loire, Sobemab accompagne producteurs et négociants dans l’embouteillage et la logistique des vins. Avec une centaine de salariés, le site prépare une nouvelle ligne dédiée aux vins effervescents.

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© Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA).

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Par A.B
La Gazette Bourgogne
Publié le 1 octobre 2026 - Mis à jour le 1 octobre 2026

À Chânes, Sobemab poursuit son activité au service de la filière viticole. Implantée dans la commune depuis 1968, l’entreprise assure plusieurs étapes, de la réception des vins en cuverie jusqu’au stockage et à l’expédition. Elle prend également en charge les assemblages, l’approvisionnement en matières sèches et l’embouteillage.

Filiale du groupe Packing, Sobemab emploie environ 100 personnes sur son site. Ses clients comprennent notamment des producteurs et des négociants de Bourgogne, du Beaujolais, du Jura et du Languedoc. Le groupe compte aussi Ninot & Fils en Côte-d’Or et 3S dans l’Hérault. L’ensemble représente 180 salariés et environ 45 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Une nouvelle ligne en 2027

Les activités du groupe permettent chaque année l’embouteillage de près de 100 millions de bouteilles. Une partie des opérations est réalisée directement chez les producteurs grâce à des équipements mobiles. À Chânes, une nouvelle étape se prépare avec la mise en service prévue, d’ici la fin du premier trimestre 2027, d’une ligne destinée aux vins effervescents conditionnés en canette. Ce format doit notamment répondre à une demande en progression sur certains marchés internationaux.

Le site bénéficie par ailleurs d’un accès rapide aux autoroutes A6 et A40 ainsi qu’à la RCEA. Cette localisation facilite les expéditions vers la France et l’Europe. L’activité de Sobemab associe ainsi production, logistique et emplois locaux dans le secteur viticole du Mâconnais-Beaujolais.