Les soldes d’été 2026 débuteront officiellement le mercredi 24 juin à 8 heures et s’achèveront le mardi 21 juillet, conformément au calendrier national.

À Metz, le préfet de la Moselle, Pascal Bolot, a signé un arrêté autorisant l’ouverture des commerces de détail le dimanche 28 juin, soit le premier dimanche de la période des soldes.

Hasard du calendrier, cette date correspond également au week-end d’ouverture du Festival Constellations, rendez-vous culturel majeur de l’été messin. Entre les visiteurs attirés par les parcours artistiques, les spectacles et les bonnes affaires des soldes, le centre-ville devrait connaître une fréquentation particulièrement soutenue.

Des horaires différents à Metz et dans le reste de la Moselle

L’autorisation préfectorale prévoit toutefois une limite de huit heures d’ouverture pour les commerces messins, avec recours exclusif à des salariés volontaires.

La situation diffère dans les autres communes mosellanes. En vertu du droit local, ce sont les maires qui peuvent accorder des dérogations dominicales aux commerces de leur territoire. Plusieurs municipalités ont d’ailleurs déjà inscrit le dimanche 28 juin parmi leurs journées d’ouverture autorisées pour 2026. Les magasins concernés pourront alors ouvrir selon les modalités définies localement, souvent sur une amplitude moins large que celle accordée à Metz.