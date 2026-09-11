Somme : le réseau Connect HDF accélère son développement territorial

Les participants au déjeuner de reprise du réseau Connect HDF ont d'abord pu profiter d'une conférence gratuite dédiée aux dispositifs RSE et Rev3 au sein du Petit Château de Lamotte-Brebière fraichement rénové. Une intervention totalement ouverte et accessible, même aux personnes qui ne restaient pas pour le déjeuner. Estelle Fazola, experte du cabinet Pongo Conseil, a pu détailler les aides et accompagnements possibles pour les entreprises afin d'être le plus performant dans leurs actions durables. «Durant le déjeuner, à base de produits locaux fournis par les Canards de la Germaine et Fermogout, les cartes de visite de la quarantaine de personnes présentes ont pu bien circuler. Et j'ai pu à mon tour présenter la nouveauté des Référents Connect HDF. Ce sont des animateurs indépendants, libres et récompensés», explique Florentin Blanchard, fondateur du réseau.

Les Référents Connect HDF sont des professionnels indépendants qui choisissent d'animer leur propre écosystème local. Leur mission est d'organiser au minimum une rencontre par mois dans un lieu qu'ils sélectionnent. «En véritable partenaire, le Référent développera son propre chiffre d'affaires. Il sera directement intéressé financièrement au développement du réseau, percevant une commission sur les nouvelles adhésions générées par sa dynamique», développe-t-il.

Originalité : une liberté totale de formats

Si le format classique amiénois s’est historiquement structuré autour du petit-déjeuner et du déjeuner d’affaires, les Référents ont une totale liberté d'action pour innover. Les rencontres Connect HDF pourront prendre la forme d'activités sportives, d'afterworks, de goûters d'affaires, ou encore d'événements thématiques autour de l'insertion et de l'inclusivité.

Cette souplesse permet d'attirer des profils très variés et de s'adapter aux envies de chaque territoire. «C'est une aubaine pour les espaces recevant du public et les franchises. C'est l'une des grandes nouveautés qui bouscule le monde du réseau B2B traditionnel. Connect HDF s'ouvre beaucoup aux espaces recevant du public. Un complexe sportif, un lieu de loisirs, un restaurant, un espace commercial. peut désormais devenir Référent. C'est une opportunité exceptionnelle pour ces établissements d'animer une rencontre mensuelle ou plus afin de faire découvrir leurs infrastructures à une clientèle d'entreprises locales et d'élargir leur propre réseau», ajoute Florentin Blanchard qui annonce aussi la nomination de Marlène Capelli de Capelli Multi Services en tant que référente Oise de Connect HDF aux côté de Gaelle Nollet, recruteuse indépendante, pour représenter l’Est du département de la Somme.