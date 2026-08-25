La Fondation du patrimoine annonce avoir nommé, le 1er août dernier, son nouveau délégué régional Hauts-de-France. Il s'agit de Stéphane Ledez, qui était auparavant délégué partenariats et mécénat d’entreprise au sein de la délégation Hauts-de-France.

Ses nouvelles fonctions lui confient la mission de développer les partenariats publics et privés pour amplifier l’action de la Fondation au service de tous les patrimoines : bâti, mobilier, naturel et des savoir-faire associés. De plus, il accompagnera les porteurs de projets publics et privés pour dynamiser le territoire, soutenir l’économie et l’emploi local, et transmettre le patrimoine aux générations futures.

Pour ses missions, il sera accompagné de 3 chargés de mission salariés et de 72 bénévoles répartis sur les 5 départements de la région Hauts-de-France.