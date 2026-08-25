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Stéphane Ledez nommé délégué régional Hauts-de-France de la Fondation du patrimoine

La Fondation du patrimoine a nommé, le 1er août, Stéphane Ledez en tant que délégué régional Hauts-de-France. Il succède à Philippe Roumilhac.

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Stéphane Ledez, Délégué régional Hauts-de-France de la Fondation du patrimoine. © Olivier Delmarre

Stéphane Ledez, Délégué régional Hauts-de-France de la Fondation du patrimoine. © Olivier Delmarre

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 août 2026 - Mis à jour le 25 août 2026

La Fondation du patrimoine annonce avoir nommé, le 1er août dernier, son nouveau délégué régional Hauts-de-France. Il s'agit de Stéphane Ledez, qui était auparavant délégué partenariats et mécénat d’entreprise au sein de la délégation Hauts-de-France.

Ses nouvelles fonctions lui confient la mission de développer les partenariats publics et privés pour amplifier l’action de la Fondation au service de tous les patrimoines : bâti, mobilier, naturel et des savoir-faire associés. De plus, il accompagnera les porteurs de projets publics et privés pour dynamiser le territoire, soutenir l’économie et l’emploi local, et transmettre le patrimoine aux générations futures.

Pour ses missions, il sera accompagné de 3 chargés de mission salariés et de 72 bénévoles répartis sur les 5 départements de la région Hauts-de-France.

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