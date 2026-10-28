



La Confrérie du Cellier de Talant organise, vendredi 27 novembre 2026, une conférence consacrée à l’appellation « Bourgogne-Dijon ». La rencontre se tiendra à L’Escale, espace culturel situé sur l’esplanade Michèle Soyer, à Talant.

Animée par Jean-Luc Theuret, président des vignerons, cette conférence gratuite, organisée avec le soutien de la Ville de Talant, permettra de mieux comprendre l’histoire, les enjeux et les perspectives de cette appellation viticole. L’intervenant apportera son éclairage sur cette appellation et les perspectives qu’elle représente pour le territoire dijonnais.





Un patrimoine viticole à mettre en lumière

À travers cette initiative, la Confrérie du Cellier de Talant souhaite faire découvrir ou redécouvrir une composante du patrimoine local. La conférence permettra notamment d’aborder les enjeux liés à l’appellation « Bourgogne-Dijon » et à la valorisation de la viticulture sur le territoire.

La rencontre sera également l’occasion de revenir sur l’histoire viticole dijonnaise et de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les acteurs du secteur, tout en abordant les perspectives de développement et de reconnaissance de la viticulture locale.





Une conférence gratuite sur inscription

Les amateurs de vin, les passionnés d’histoire locale et les habitants intéressés par le patrimoine de leur territoire sont invités à participer à cette rencontre, qui se veut un moment d’échange et de convivialité autour de la culture viticole.

L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire auprès de la Confrérie du Cellier de Talant. Les réservations peuvent être effectuées par courriel à l’adresse [asso.cct.21240talant@gmail.com](mailto\:asso.cct.21240talant@gmail.com) ou par message au 07 84 14 09 89.



