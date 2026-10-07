Les fromages AOP normands au FÊNO à Caen

Du 16 au 18 octobre, les Fromages AOP de Normandie prendront place au Parc des Expositions de Caen pour le FÊNO, Festival de l’Excellence Normande. Installés Hall 2, les professionnels proposeront dégustations et ventes afin de faire découvrir les productions issues des terroirs normands. Pour la filière, l’événement constitue une vitrine régionale permettant de mettre directement en relation les producteurs et opérateurs fromagers avec les consommateurs.

Cette présence concerne l’ensemble de la Normandie, dont la Seine-Maritime, département où l’élevage laitier et les activités agroalimentaires participent à l’économie rurale. Le programme prévoit également des animations culinaires avec l’AREA autour des AOP normandes. Le «courrier des AOP» permettra par ailleurs aux visiteurs d’envoyer ces produits à leurs proches, prolongeant leur découverte au-delà du festival.

La filière laitière mise en avant

Derrière les fromages présentés au public, les AOP mettent en valeur une chaîne économique associant production agricole, transformation et savoir-faire fromagers. Le FÊNO offre ainsi aux professionnels normands un espace pour faire connaître leurs produits, mais aussi le travail nécessaire à leur fabrication.

Pour la Seine-Maritime comme pour les autres départements normands, cette valorisation contribue à donner davantage de visibilité aux productions alimentaires liées aux territoires. Elle illustre également l’importance des circuits de promotion et de rencontre avec les consommateurs pour les filières agricoles et agroalimentaires régionales.