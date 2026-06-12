Considéré comme un label de référence au niveau national, SecNumedu permet aux étudiants comme aux recruteurs d’identifier les cursus conformes aux besoins du secteur. Son attribution repose notamment sur l’évaluation des programmes de formation, des méthodes pédagogiques et de l’expertise des intervenants.

Ouverte en 2024, la formation d’ingénieur FISEA en cybersécurité de TELECOM Nancy s’appuie sur un parcours associant une première année sous statut étudiant à temps plein, suivie de deux années en apprentissage. L’obtention du label SecNumedu constitue une reconnaissance très forte de la qualité et de la pertinence de la formation.

La formation combine enseignements académiques, interventions de professionnels et exercices pratiques. Les étudiants participent notamment à des exercices de gestion de crise, des simulations d’attaque et de défense informatique ainsi qu’à des activités de recherche de failles de sécurité. L’école dispose également d’une plateforme d’entraînement à la cybersécurité, comprenant des cyber-ranges professionnels, un datacenter pédagogique et des espaces spécialisés pour les exercices de sécurité offensive et défensive.

Ce cursus s’inscrit dans une démarche développée depuis plusieurs années par TELECOM Nancy autour des enjeux de cybersécurité. L’établissement met en avant l’implication de ses étudiants dans différentes compétitions nationales et internationales ainsi que la présence de diplômés occupant aujourd’hui des fonctions dans ce secteur.