Tergnier : un forum pour rapprocher l’emploi des habitants

Le quartier Roosevelt de Tergnier accueillera le 11 juin un rendez-vous dédié à l’emploi, à la formation et à l’insertion professionnelle. Ouvert à tous, l’événement permettra aux demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion professionnelle ainsi qu’aux habitants souhaitant se former de rencontrer directement des professionnels du secteur. Plusieurs organismes présenteront leurs dispositifs d’accompagnement, leurs offres de formation et les opportunités disponibles sur le territoire.

Recrutement : les tensions persistent en France

À l’échelle nationale, les forums dédiés à l’emploi et à la formation se multiplient afin de répondre aux difficultés persistantes de recrutement rencontrées dans de nombreux secteurs. Malgré un ralentissement économique observé dans certaines activités, les entreprises continuent de signaler des tensions sur le marché du travail, particulièrement dans l’industrie, le bâtiment, les transports, la logistique ou encore les services à la personne.