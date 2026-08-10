Terra Loreina confirme son succès

En deux éditions, Terra Loreina s'est imposé comme un rendez-vous culturel incontournable en Lorraine. Le spectacle mêle patrimoine, création artistique et mise en scène immersive, avec pour objectif de contribuer durablement l’attractivité culturelle, touristique et économique du territoire. Fort de cette nouvelle saison réussie, l'association organisatrice entend poursuivre le développement de l'événement et renforcer son ancrage sur le territoire, aux côtés de ses partenaires institutionnels.

Une mobilisation collective au service du patrimoine

Derrière le spectacle, c'est aussi une aventure collective qui se joue. Plus de 400 bénévoles et une cinquantaine de professionnels du spectacle vivant ont uni leurs compétences pendant plusieurs mois pour donner vie au projet. Des costumes aux décors, de la régie à l'accueil du public, leur engagement est l'un des moteurs de Terra Loreina et contribue à faire de chaque représentation un événement fédérateur.

Depuis plus de treize ans, l'association Voix et Lumière de Jehanne valorise le patrimoine lorrain à travers des créations mêlant histoire et spectacle vivant. Avec Terra Loreina, elle poursuit son objectif de faire de ce rendez-vous un événement culturel durable, participant au rayonnement culturel et économique de la Lorraine.