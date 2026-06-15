Porté par Moselis, ce projet représente un investissement de 2,23 millions d’euros TTC. Il prévoit la création de 20 logements destinés à l’accueil de femmes et de familles en situation de vulnérabilité. «Ce projet traduit la volonté de Moselis d’accompagner les initiatives qui répondent aux besoins essentiels du territoire. Aux côtés de l’association ATHENES, nous contribuons à la création d’un lieu d’accueil et de protection qui offrira des perspectives nouvelles à ses futurs occupants», souligne Constant Kieffer, président de Moselis.

Créée en 1980, l’association ATHENES accompagne depuis plus de quarante ans des personnes en difficulté à travers des dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion. La future résidence sera destinée notamment à des femmes avec enfants, à des femmes confrontées à des situations de violence, à de jeunes femmes en difficulté sociale ainsi qu’à des ménages suivis dans le cadre de l’intermédiation locative.

Le programme comprend 20 logements, répartis entre 13 T1, 6 T2 et 1 T3. Le bâtiment intégrera également des bureaux, une laverie et des espaces dédiés à l’accompagnement social. La gestion de la résidence sera assurée par l’association ATHENES. Ce regroupement sur un site unique permettra de réunir plusieurs dispositifs aujourd’hui répartis sur différents lieux d’hébergement. Signalons que le projet bénéficie du soutien de l’État, du Département de la Moselle, de la Banque des Territoires et de la Ville de Thionville.