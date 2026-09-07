Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées dimanche quand un avion-cargo d'Amazon est sorti en bout de piste à son atterrissage à l'aéroport international de Miami, percutant plusieurs véhicules sur une route voisine et prenant feu.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux peu après l'accident, survenu juste avant 14H00 locales (18H00 GMT), ont montré une épaisse fumée et des flammes s'élevant du Boeing 767-300 qui arrivait de Porto-Rico.

"Nous savons maintenant que cinq personnes ont perdu la vie et que cinq autres ont été blessées", a déclaré la maire du comté de Miami-Dade Daniella Levine Cava au cours d'une conférence de presse donnée à l'aéroport, un peu moins de trois heures après l'accident, sans préciser l'identité des victimes.

Parmi les personnes blessées, trois se trouvent dans un "état critique" et les deux autres ont été transportées vers un hôpital local, a ajouté le chef des pompiers de Miami-Dade Ray Jadallah.

Selon les autorités, le vol Prime Air 7598, opéré par la compagnie spécialisée 21 Air qui exploite plusieurs appareils pour le géant du commerce en ligne, arrivait de l'aéroport de San Juan, dans l'île caribéenne de Porto Rico, rattachée au Etats-Unis.

L'appareil "s'est immobilisé dans un champ adjacent à l'aéroport", a précisé Daniella Levine Cava à la presse.

Près de 200 pompiers ont été mobilisés après l'accident.

Leur responsable a confirmé que l'appareil avait percuté plusieurs véhicules, conduisant ses équipes à mener "une opération de désincarcération complexe" pour porter secours à "plusieurs victimes qui étaient coincées à l'intérieur".

Piégés dans le cockpit

Les pompiers ont eu à sortir le pilote et le co-pilote, piégés dans le cockpit, alors que les moteurs de l'avion étaient "en feu", a-t-il expliqué.

Dans la soirée, ils ont précisé avoir eu recours à une mousse spéciale pour éteindre l'incendie tandis que des unités spécialisées en matières dangereuses procédaient à l'arrêt du moteur pour maîtriser une fuite de kérosène.

Plusieurs heures après l'accident, les images de l'AFP montraient l'avion portant l'inscription bleu clair Prime air toujours immobilisé près de la route traversée en bout de piste. L'incendie était éteint mais des voitures de police et des ambulances avec des gyrophares étaientvisibles dans le périmètre.

L'Agence américaine de sécurité dans les transports (NTSB), qui a ouvert une enquête, a annoncé dans un communiqué envoyer des enquêteurs sur place et prévoit d'organiser une conférence de presse lundi à Miami.

Amazon a confirmé l'accident survenu au moment de l'atterrissage et a dit "tout mettre en oeuvre pour venir en aide aux personnes affectées", selon sa porte-parole Kelly Nantel, assurant que le groupe coopérait "étroitement" avec les autorités.

Après avoir interrompu un temps son trafic, l'aéroport de Miami a indiqué sur X dans la soirée avoir rouvert successivement deux de ses quatre pistes. Près de 200 vols avaient été annulés dimanche soir, selon le site spécialisé FlightAware.

Les ministre des Transports Sean Duffy a averti les passagers qu'il fallait s'attendre à "d'importants retards et de possibles annulations", en plein week-end prolongé par un jour férié lundi.

En novembre 2025, le crash d'un avion-cargo du transporteur américain UPS au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, dans le centre-est des Etats-Unis, après qu'un de ses moteurs s'était détaché, avait causé quinze morts, douze au sol et trois membres d'équipage.

En mars dernier à New York, une collision entre un avion opérant pour le compte d'Air Canada et un camion de pompiers à l'aéroport de LaGuardia avait coûté la vie aux deux pilotes de l'appareil et fait plusieurs dizaines de blessés.

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