Un chercheur américain à Amiens

Alors que le climat change de manière inédite, le CNRS et l’Université de Picardie Jules Verne accueillent Jason Fridley, lauréat du dispositif Choose France for Science. Il rejoint le laboratoire EDYSAN à Amiens pour y mener son projet FORINV, qui vise à comprendre le comportement de certaines espèces invasives, dans un contexte de changement climatique.

«Il est essentiel d’observer ces espèces à la fois dans leur environnement d’origine et dans leur nouveau milieu, car leur comportement évolue de manière difficile à prédire. Dans le cadre de ce projet, j’ai l’opportunité d’étudier des arbres d’importance mondiale pour le fonctionnement des écosystèmes, comme le robinier faux-acacia et le chêne rouge, à la fois dans leur milieu d’origine, aux États-Unis et ici en France, où leurs rôles écologiques diffèrent considérablement», explique ce professeur à l’université de Clemson en Caroline du Sud et, depuis le 1er juin, chercheur CNRS au sein du laboratoire Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés, spécialisé dans l’étude des effets des changements dits «globaux» sur les écosystèmes et les agrosystèmes.

«Ce laboratoire est exceptionnel»

Pour travailler en France, Jason Fridley a bénéficié du soutien de l'Agence nationale de la recherche, via le dispositif Choose France for Science. Ce dispositif offre la possibilité aux scientifiques étrangers de poursuivre librement leurs travaux aux côtés de leurs collègues établis en France, en bénéficiant du dynamisme scientifique national et de moyens dédiés pour accompagner cette transition. «Ce laboratoire est exceptionnel : tous les équipements et les installations dont j’ai besoin pour mes recherches s’y trouvent. Je côtoie également une communauté de chercheurs dynamique, à l’intersection du changement climatique et de l’écologie forestière, regroupant des historiens, des chimistes ou encore des biologistes».

La Région Hauts-de-France a également soutenu le chercheur dans le cadre des Fonds européens de développement régional (FEDER). Grâce à ces ressources, Jason Fridley espère «fournir des prédictions sur l’évolution des forêts en France et dans le reste de l’Europe dans un monde plus chaud et plus sec, et évaluer si les arbres invasifs non natifs pourraient s’étendre dans certains scénarii climatiques». Une avancée scientifique qui pourrait éclairer les stratégies de gestion forestière à l’échelle mondiale et avoir des retombées majeures pour la biodiversité de demain.