Ce nouveau point de vente s’inscrit dans sa stratégie de développement dans l’Est de la France. «Nous sommes heureux d’ouvrir notre boutique Rituals à Farébersviller, au sein du centre commercial B’Est, un important pôle commercial de l’Est de la France. Cette nouvelle adresse marque une étape supplémentaire dans notre développement en Moselle, où nous comptons désormais quatre boutiques», indique Sandrine Mignaux, directrice Rituals France.

Fondée autour du concept consistant à transformer les gestes du quotidien en moments de détente, la marque propose des collections dédiées au soin du corps, aux parfums d’intérieur et bien d’autres. Ses gammes s’inspirent de traditions et de rituels issus de différentes cultures.

Le nouvel espace commercial a été conçu pour offrir une expérience immersive aux visiteurs, avec des conseils personnalisés, des produits à tester sur place et une sélection de collections pour le corps et la maison. «Conçue comme un havre de paix, cette boutique invite à la détente et à la reconnexion à soi grâce à ses matériaux naturels, sa lumière douce et son agencement épuré», poursuit-elle.

La boutique proposera notamment des soins pour le corps, des parfums d’intérieur, une gamme dédiée aux hommes ainsi que des coffrets cadeaux. L’ouverture est annoncée pour le 18 juin 2026 au centre commercial B’Est, situé avenue Saint-Jean à Farébersviller. Les autres boutiques Rituals présentes dans la région se trouvent à Metz, au centre commercial Muse et à Thionville.