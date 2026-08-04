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Dossier

Une délégation japonaise est venue découvrir l’innovation industrielle chez SFE Process à Tomblaine

Suite à la rencontre au début du mois de juillet entre Mathieu Klein, le président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Nancy et le Consul général du Japon, une délégation japonaise était présente chez SFE Process à Tomblaine, spécialisée dans le développement de la technologie du CO₂ supercritique.

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© Lorr’Up. Une délégation japonaise est venue découvrir la technologique du C02 supercritique développée par SFE Process.

© Lorr’Up. Une délégation japonaise est venue découvrir la technologique du C02 supercritique développée par SFE Process.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 4 août 2026 - Mis à jour le 4 août 2026

Des Japonais dans le Grand Nancy version découverte de l’innovation industrielle territoriale ! Le 22 juillet, Akiyoshi Kawabata, conseiller en charge des affaires commerciales à l’Ambassade du Japon à Paris et Kei Takahashi, représentante de l’autorité de régulation nucléaire japonaise, étaient présents au sein des locaux de SFE Process à Tomblaine.

Cette délégation japonaise est venue découvrir les savoir-faire technologiques et l’innovation industrielle du territoire grand nancéien. Cette venue était organisée par la Métropole du Grand Nancy, l’agence de développement économique Lorr’Up en partenariat avec l’Ambassade du Japon à Paris. 

Nouvelles perspectives 

SFE Process, pilotée par Brice Sarrail et Jérémy Lagrue, développe des solutions de fluide visant à remplacer les produits pétrochimiques dans bon nombre de secteurs d’activité. 

Fer de lance de leur process : le CO₂ supercritique, une technologie verte permettant l’extraction et la purification de matières premières sans solvant. 

La venue de la délégation japonaise semble avoir ouvert de nouvelles perspectives de développement à l’international pour SFE Process (qui y est déjà bien présent). 

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