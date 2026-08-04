Des Japonais dans le Grand Nancy version découverte de l’innovation industrielle territoriale ! Le 22 juillet, Akiyoshi Kawabata, conseiller en charge des affaires commerciales à l’Ambassade du Japon à Paris et Kei Takahashi, représentante de l’autorité de régulation nucléaire japonaise, étaient présents au sein des locaux de SFE Process à Tomblaine.

Cette délégation japonaise est venue découvrir les savoir-faire technologiques et l’innovation industrielle du territoire grand nancéien. Cette venue était organisée par la Métropole du Grand Nancy, l’agence de développement économique Lorr’Up en partenariat avec l’Ambassade du Japon à Paris.

Nouvelles perspectives

SFE Process, pilotée par Brice Sarrail et Jérémy Lagrue, développe des solutions de fluide visant à remplacer les produits pétrochimiques dans bon nombre de secteurs d’activité.

Fer de lance de leur process : le CO₂ supercritique, une technologie verte permettant l’extraction et la purification de matières premières sans solvant.

La venue de la délégation japonaise semble avoir ouvert de nouvelles perspectives de développement à l’international pour SFE Process (qui y est déjà bien présent).