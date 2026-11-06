Une nouvelle laverie automatique s’installe à Fameck

Cette nouvelle implantation s'inscrit dans le développement du réseau de l'entreprise à l'échelle du Grand Est. Les machines en libre-service permettent notamment de laver et sécher des articles parfois difficiles à traiter avec un équipement domestique, comme les couettes, les couvertures, les duvets ou les rideaux. Elles peuvent également dépanner les particuliers en cas de panne de lave-linge. Selon les équipements, les machines peuvent accueillir jusqu'à 20 kg de linge.

«Avec Wash.me, nous voulons aider les ménages à maîtriser leur budget et leur simplifier le quotidien. La grande capacité de nos machines permet de regrouper plusieurs lessives de la semaine en un seul cycle. Faire son lavage pendant ses courses, c’est aussi gagner du temps et éviter un trajet supplémentaire», déclare Patrick de Baecque.

Le réseau Wash.me poursuit son développement dans le Grand Est

L'installation de Fameck fait partie des 103 nouvelles laveries déployées par Wash.me dans le Grand Est en 2026. Selon l'entreprise, le réseau compte désormais 582 sites dans la région, contre 479 à la fin de l'année 2025, soit une hausse de 21,5 %. D'autres implantations ont également été recensées dans la région, notamment à Champigneulles, en Meurthe-et-Moselle, à Romilly-sur-Seine, à Fère-Champenoise, à Kaysersberg et à Mutzig.

La plupart de ces laveries sont installées à proximité de commerces, sur des parkings de supermarchés ou dans des stations de lavage. Leur emplacement permet aux clients de lancer une lessive pendant leurs courses ou leurs déplacements habituels.











