Plus de 220 événements sont proposés dans toute la région, portés par les acteurs du transport, de la logistique, de la formation et du réseau pour l'emploi : forums emploi, visites d'entreprises, immersions professionnelles, démonstrations métiers, recrutements, découvertes de formations ou encore rencontres avec des professionnels du secteur.

Avec plus de 121 700 salariés, les Hauts-de-France se placent au premier rang national pour la part de l'emploi régional liée à cette filière et au troisième rang en nombre de salariés. La région compte des infrastructures reconnues à l'image du campus Euralogistic à Dourges, ou encore du gigantesque parc e-Valley dans le Cambrésis. 60% des structures du secteur comptent moins de 10 salariés, adossés à de grands acteurs nationaux comme Amazon, Lidl, Geodis, Log's... Au total, les Hauts-de-France comptent 17,2 millions de mètres carrés d'entrepôts, soit près de 19% des bâtiments logistiques français.

Quelques temps forts de cette semaine : le 15 juin, découverte de la plateforme de Dourges et des métiers du transport de voyageurs au sein de l'entreprise Place Mobilité-Lolli Douaisis à Somain, un «Transport Tour» à Outreau le 18 juin, un job dating à Armentières (18 juin), etc. Programme complet ici.