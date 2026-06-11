Entreprises
Dourges (62) Dourges (62)
En bref

Une semaine régionale dédiée à la découverte du transport et de la logistique

Du 15 au 19 juin prochain, France Travail et ses partenaires organisent la Semaine des métiers du transport et de la logistique sur l'ensemble des Hauts-de-France. L'objectif : faire découvrir la diversité de ces métiers très recherchés mais souvent méconnus.

©Halfpoint

©Halfpoint

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 11 juin 2026

Plus de 220 événements sont proposés dans toute la région, portés par les acteurs du transport, de la logistique, de la formation et du réseau pour l'emploi : forums emploi, visites d'entreprises, immersions professionnelles, démonstrations métiers, recrutements, découvertes de formations ou encore rencontres avec des professionnels du secteur.

Avec plus de 121 700 salariés, les Hauts-de-France se placent au premier rang national pour la part de l'emploi régional liée à cette filière et au troisième rang en nombre de salariés. La région compte des infrastructures reconnues à l'image du campus Euralogistic à Dourges, ou encore du gigantesque parc e-Valley dans le Cambrésis. 60% des structures du secteur comptent moins de 10 salariés, adossés à de grands acteurs nationaux comme Amazon, Lidl, Geodis, Log's... Au total, les Hauts-de-France comptent 17,2 millions de mètres carrés d'entrepôts, soit près de 19% des bâtiments logistiques français.

Quelques temps forts de cette semaine : le 15 juin, découverte de la plateforme de Dourges et des métiers du transport de voyageurs au sein de l'entreprise Place Mobilité-Lolli Douaisis à Somain, un «Transport Tour» à Outreau le 18 juin, un job dating à Armentières (18 juin), etc. Programme complet ici.