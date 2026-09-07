Vaudeville-le-Haut : l’État finance 55% de deux logements

À Vaudeville-le-Haut, l’investissement dans le logement devient un levier d’attractivité pour une commune rurale. Deux logements locatifs ont été inaugurés le 22 août, dans le cadre d’un projet porté par la commune. Destinés notamment à accueillir de nouvelles familles et à permettre aux jeunes du secteur de rester sur le territoire, ils disposent chacun d’une terrasse et d’un jardin. Le chantier a également mobilisé plusieurs entreprises locales, faisant de cette opération un investissement qui bénéficie directement au tissu économique du territoire.

Le financement public constitue le principal élément économique du projet. L’État a engagé 354 934 euros, au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et du Fonds vert, soit 55% du montant des travaux.

Le logement, levier des territoires ruraux

L’opération illustre un enjeu qui dépasse Vaudeville-le-Haut : pour les petites communes, disposer d’une offre de logements adaptée constitue un outil de politique territoriale. Les financements de l’État, comme la DETR ou le Fonds vert, permettent ainsi de soutenir des investissements locaux qui associent aménagement, activité économique et maintien de la population. Dans les territoires ruraux, la capacité à proposer des logements peut également peser sur les choix résidentiels des actifs et donc, indirectement, sur les conditions de recrutement des entreprises locales.