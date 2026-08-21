C'est un programme immobilier d'importance qui prend forme dans la zone d’activités de la Turquerie à Calais. DeA Capital Real Estate développe un programme immobilier dédié aux activités logistiques ou à la petite industrie pour les TPE et PME-PMI. Le parc de la zone d'activités a une superficie totale de 220 hectares. Plusieurs entreprises sont déjà installées sur place, comme Alcatel Submarine Networks, Graftech, Meccano ou Interor.

Le programme prévoit, entre autres, deux bâtiments de 5 630 m² et 6 008 m², soit une surface totale de 11 638 m². 11 cellules locatives qui vont de 743 m² à 1 224 m², un quai de chargement, des bureaux aménagés en mezzanine et 11 places de stationnement par cellule.

Les deux bâtiments sont actuellement en cours de construction et la date de livraison est prévue pour le mois de novembre 2026. De plus, les cellules sont déjà proposées à la location.