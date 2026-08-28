Verdun : Café Tissé veut transformer le café en lieu créatif

À Verdun, Café Tissé cherche déjà à faire de son établissement davantage qu’une simple adresse de restauration. Installé quai Leclerc, le projet développe une programmation d’ateliers destinée à différents publics. Couture pour débutants, intermédiaires ou binômes adulte-enfant, découverte artistique autour d’une œuvre et, prochainement, ateliers d’anglais : l’établissement élargit progressivement les usages associés à son espace.

Cette stratégie apparaît aussi dans son organisation commerciale. Les réservations peuvent désormais être effectuées en ligne, avec paiement direct, tandis que des cartes-cadeaux sont proposées. Pour un commerce indépendant, cette diversification permet potentiellement de multiplier les occasions de fréquentation et de générer des recettes au-delà de la consommation classique.

Les commerces cherchent de nouveaux usages

Le cas de Café Tissé illustre une évolution plus large du commerce de proximité : pour attirer et fidéliser une clientèle, certains établissements cherchent à combiner consommation, services, loisirs et animation locale. Les ateliers créatifs constituent ici un moyen de programmer des rendez-vous réguliers et de faire du lieu un espace d’activités, avec des intervenants extérieurs comme la formatrice en anglais Estelle Salm ou l’atelier Amarya pour les activités artistiques.

À Verdun, l’enjeu dépasse l’ouverture d’un nouveau commerce. En combinant café et ateliers, le projet diversifie l’offre du centre-ville et cherche à générer de nouveaux flux.