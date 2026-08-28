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Verdun : Café Tissé veut transformer le café en lieu créatif

À Verdun, Café Tissé construit son activité autour d’une offre qui dépasse la consommation de café, avec couture, art et bientôt anglais. Ce modèle mise sur la diversification des services pour créer davantage de fréquentation et inscrire durablement le commerce dans son territoire.

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Café Tissé diversifie son activité avec des ateliers. © Projet café Verdun.

Café Tissé diversifie son activité avec des ateliers. © Projet café Verdun.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026

À Verdun, Café Tissé cherche déjà à faire de son établissement davantage qu’une simple adresse de restauration. Installé quai Leclerc, le projet développe une programmation d’ateliers destinée à différents publics. Couture pour débutants, intermédiaires ou binômes adulte-enfant, découverte artistique autour d’une œuvre et, prochainement, ateliers d’anglais : l’établissement élargit progressivement les usages associés à son espace.

Cette stratégie apparaît aussi dans son organisation commerciale. Les réservations peuvent désormais être effectuées en ligne, avec paiement direct, tandis que des cartes-cadeaux sont proposées. Pour un commerce indépendant, cette diversification permet potentiellement de multiplier les occasions de fréquentation et de générer des recettes au-delà de la consommation classique.

Les commerces cherchent de nouveaux usages

Le cas de Café Tissé illustre une évolution plus large du commerce de proximité : pour attirer et fidéliser une clientèle, certains établissements cherchent à combiner consommation, services, loisirs et animation locale. Les ateliers créatifs constituent ici un moyen de programmer des rendez-vous réguliers et de faire du lieu un espace d’activités, avec des intervenants extérieurs comme la formatrice en anglais Estelle Salm ou l’atelier Amarya pour les activités artistiques.

À Verdun, l’enjeu dépasse l’ouverture d’un nouveau commerce. En combinant café et ateliers, le projet diversifie l’offre du centre-ville et cherche à générer de nouveaux flux.