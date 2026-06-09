Vicky Foods : porte ouverte aux investissements !

Parce que c’est son plus gros marché après l’Espagne, Vicky Foods a naturellement choisi la France pour se développer à l’international et ouvrir une usine. Mais pourquoi la Saône-et-Loire ? «Le choix de Saône-et-Loire répond à son caractère stratégique, en raison de ses infrastructures, de sa proximité avec des sources d’approvisionnement clés ainsi que de son environnement économique et culturel favorable au développement de l’activité» explique Édouard Van Den Driessche, responsable France de Vicky Foods.

Pendant les journées portes-ouvertes « Choose France », fin mai, l’industriel et ses équipes ont eu l’occasion de préciser que cette implantation sur Saôneor ne vise pas seulement à renforcer la présence de l’entreprise en France. Les marchés voisins que sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Benelux ou encore l’Italie sont également en ligne de mire. La visite de l’usine, inaugurée le 27 novembre 2025, a révélé les installations représentant 100 millions d’euros d'investissement. Le site dédié à la production de produits de boulangerie et de viennoiseries compte, pour l’heure, deux lignes de production dédiées à la panification dont une consacrée au pain de mie.

Un nouvel investissement

Mais Vicky Foods franchit un nouveau cap et accélère son ancrage industriel en France avec un investissement additionnel de 25 millions d’euros sur son site. «La mise en service d’une troisième ligne est prévue en 2027, destinée aux produits de viennoiserie, afin d’élargir l’offre et de répondre à la croissance de la demande» révèle Édouard Van Den Driessche. Pour les années à venir, Vicky Foods prévoit une extension progressive en plusieurs phases au sein de la surface constructible disponible. L’usine devrait tripler sa taille actuelle pour dépasser les 60 000 m² dans les prochaines années, en fonction de l’évolution de la demande et de ses besoins de production.

Des emplois à la clé

Alors que l’industriel a déjà engagé 170 collaborateurs depuis son ouverture, il entend réaliser 50 embauches complémentaires dans les 12 prochains mois. «La mise en service de la troisième ligne de production, qui complétera la première phase du complexe, permettra d’atteindre environ 300 emplois directs» précise Édouard Van Den Driessche. Mais Vicky Foods veut aller plus loin avec son plan de croissance qui prévoit une deuxième phase d’expansion, structurée autour de la construction de deux bâtiments, qui augmenteront la capacité industrielle du site et porteraient les effectifs à environ 1 000 employés à long terme.

Pour Aletheia Press, Nadège Hubert