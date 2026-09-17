Pour stimuler l'économie locale et mieux répartir les flux de visiteurs, Vosges Tourisme Pro déploie cet automne une campagne publicitaire multicanale. Cette initiative met en avant les atouts automnaux du territoire, des activités de pleine nature aux séjours bien-être. L'objectif est double : étaler la fréquentation touristique dans le temps et diversifier l'offre sur l'ensemble du département.

Une stratégie de désaisonnalisation pour les acteurs locaux

Cette nouvelle offensive promotionnelle cible directement l’arrière-saison, une période clé où le territoire vosgien dévoile une authenticité recherchée par les voyageurs. En valorisant les forêts flamboyantes et les expériences de ressourcement, l’organisme cherche à séduire une clientèle de proximité. Pour les professionnels du secteur: hébergeurs, restaurateurs et prestataires de loisirs, cette démarche permet d'allonger la période d'activité et de sécuriser les emplois locaux au-delà du rush estival.

Un levier économique inscrit dans la durée

Déployée au cinéma, sur l'affichage digital et les réseaux sociaux, cette campagne ne se limite pas à une simple action ponctuelle. Elle s’intègre pleinement dans les ambitions du Schéma départemental du tourisme 2023-2028. Ce plan cadre considère le tourisme comme un moteur majeur du développement économique et de l’attractivité des Vosges pour les années à venir.

En misant sur un tourisme durable et mieux réparti, le territoire espère transformer l'automne en une saison touristique aussi forte et rentable que l'été ou l'hiver.















