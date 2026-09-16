Le Touquet-Paris-Plage obtient la certification Green Destinations

Valable deux ans, cette distinction atteste du niveau atteint par la station au regard d'un référentiel international exigeant, portant sur 84 critères : protection des espaces naturels, patrimoine, mobilités, énergie, eau, déchets, événements et soutien aux acteurs locaux. Les auditeurs ont notamment salué la préservation de la Baie de Canche, l'action des «Ambassadeurs de la Baie» – des bénévoles et des missionnés chargés de sensibiliser le public et de veiller à la sécurité dans la réserve naturelle – ainsi que la mise en valeur du patrimoine architectural touquettois.

«Nous voulons rester une station élégante, vivante et accueillante, fidèle à son identité. Ce Silver Award salue le travail de nos équipes et nous encourage à poursuivre avec la même détermination» a déclaré Daniel Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage.

Territoires préservés

Les destinations qui s'inscrivent aux Green Destinations Certification Awards & GSTC Certification s'engagent dans «un cycle de gestion de la durabilité visant à une amélioration continue grâce à des évaluations périodiques et à une vérification indépendante». La région continue d'attirer les touristes : le bilan de l'été montre que le taux d'occupation moyen est de 76%, est en hausse par rapport aux années précédentes, après une année 2025 record. 60% des clients sont des Hauts-de-France mais la clientèle étrangère a également été présente : +13% pour les Pays-Bas, +7% pour l'Allemagne, et +5% pour la Belgique.

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