Selon l’étude, 26% des Français reconnaissent être moins vigilants lorsqu’ils préparent leurs vacances ou voyagent à l’étranger. Au total, 12% déclarent avoir déjà subi une arnaque liée à un voyage, pour un préjudice moyen de 225 euros. Faux hébergements, offres de séjour frauduleuses, faux sites de réservation ou demandes de paiement via des canaux non vérifiés figurent parmi les principales pratiques signalées. Pour les professionnels du tourisme meusien, la sécurisation des échanges numériques représente donc également un enjeu de confiance, alors que les réservations en ligne occupent une place croissante dans la préparation des séjours.

Le tourisme meusien face aux risques numériques

À l’échelle nationale, la progression des fraudes numériques touche directement les dépenses consacrées aux loisirs et aux déplacements. 80% des Français interrogés par Booking.com estiment que les arnaques deviennent plus sophistiquées et 58% considèrent que l’intelligence artificielle complique leur identification. Pour les acteurs touristiques de la Meuse, la confiance numérique devient ainsi un élément important de la relation avec les visiteurs : vérification des coordonnées, utilisation de plateformes officielles et sécurisation des paiements participent à limiter les pertes financières et à préserver l’attractivité des destinations.