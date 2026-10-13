Wall Street piétine, tiraillée entre craintes sur la tech et résultats

La Bourse de New York évolue sans élan mardi, digérant à la fois une nouvelle vague de vente des semi-conducteurs et le lancement de la saison des résultats d'entreprises avec les publications des grandes banques.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,16%, l'indice Nasdaq grappillait 0,06% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,08%.

Les analystes de Briefing.com relèvent "des craintes que les fabricants de puces de référence ne soient confrontés à la concurrence chinoise".

Le champion chinois des puces mémoire, ChangXin Memory Technologies (CXMT), a dit avoir progressé dans la conception d'une puce plus dense, capable de stocker davantage de données sur une même surface. Il compte livrer d'ici la fin de l'année des modules de mémoire pour serveurs utilisant cette technologie.

Cette annonce a provoqué une chute de la Bourse de Séoul, les géants sud-coréens des puces SK hynix et Samsung Electronics pesant pour la moitié de l'indice Kospi.

"Les problèmes liés aux puces en Corée du Sud n'ont pas échappé à l'attention des États-Unis", souligne David Morrison. L'analyste de Trade Nation note que "le secteur technologique en fait les frais".

Micron s'affiche en baisse de 4,33%, Marvell de 2,02%, AMD de 0,75% et Nvidia de 0,20%.

"Il n'y a pas encore de panique", assure M. Morrison. "Il ne fait guère de doute que si cette tendance se poursuit, elle sera saluée comme une rotation saine et indispensable" du portefeuille des investisseurs, ajoute-t-il.

Les acteurs du marché ont aussi accueilli une volée de résultats financiers.

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a généré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 18,68 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an grâce aux activités de négociation d'actions et de conseil.

Sur la même période, son bénéfice net par action - donnée de référence pour Wall Street - ressort à 17,01 dollars, soit 39% de plus qu'un an plus tôt.

Le titre prenait 0,62% à 899,48 dollars après avoir gagné jusqu'à plus de 3%.

Sa concurrente JPMorgan Chase (-0,21% à 333,58 dollars) a en revanche déçu les attentes, plombée par une charge exceptionnelle de plus de 600 millions de dollars liée à des pertes sur un investissement en titres non précisé.

Comme de coutume, la publication des performances trimestrielles des grandes institutions financières a sonné le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison des résultats.

Les investisseurs surveilleront lors des prochaines semaines la trajectoire des bénéfices, après un deuxième trimestre record, et les prévisions qu'offriront les entreprises, alors que les prix élevés du pétrole et le renchérissement du coût de la dette inquiètent.

Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 5,22% vers 14H00 GMT, légèrement inférieur à la clôture vendredi mais largement au-dessus de son niveau d'avant la guerre au Moyen-Orient.

L'attention du marché se reportera mercredi sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (indice CPI) pour le mois de septembre qui pourront rebattre les cartes quant aux attentes sur le futur de la politique monétaire américaine.

Nasdaq