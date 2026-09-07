À Mâcon Loché, Zehnder Caladair accélère son développement. Installée depuis 2010 dans la zone économique, l'entreprise spécialisée dans la ventilation et le renouvellement d'air engage un investissement de 2,7 millions d'euros pour moderniser sa production. Elle emploie aujourd'hui près de 80 salariés et affiche une croissance soutenue : son chiffre d'affaires est passé de 13 millions d'euros en 2024 à 16,5 millions en 2025. La moitié de cette activité est désormais réalisée à l'international. Pour accompagner cette dynamique, l'entreprise mise sur une nouvelle ligne de production entièrement automatisée, longue de 27 mètres, dont la mise en service est prévue fin octobre.

De nouvelles embauches et une extension du site

Cet équipement doit permettre à Zehnder Caladair de gagner en performance, de fabriquer des produits plus complexes et de limiter la manutention. L'entreprise vise ainsi un chiffre d'affaires pouvant atteindre 23 millions d'euros, avec quatre à cinq recrutements prévus chaque année. Un permis de construire a également été obtenu pour ajouter environ 1 200 m² de locaux, destinés à un laboratoire d'études et à l'agrandissement de l'atelier d'assemblage. Ces travaux doivent démarrer en 2027. Avec ce programme, l'entreprise confirme son implantation à Mâcon et contribue à la dynamique économique du territoire mâconnais.