15% des créateurs d'entreprises en France sont étrangers

Entreprises
Normandie AeroEspace accueille huit nouveaux membres et élargit son expertise
05/10/2026 Chloé Guerout
Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
Face au parcours de création d’entreprise en France, qu’en est-il pour un étranger ? Le nombre d’entrepreneurs étrangers dans le pays n’étant pas négligeable, des structures comme ici la BGE Picardie accompagne le porteur de projet dans sa démarche.
Gayane Hambardzumyan, d’origine arménienne, a ouvert sa boutique de cake designer dans le centre-ville de Compiègne. © BGE Picardie
Nour Safi Kone, d’origine ivoirienne, a créé son activité de vente de produits exotiques à Compiègne. © BGE Picardie
La BGE Picardie est l’une des structures qui accompagne la population étrangère et immigrée dans la création d’entreprise. © BGE Picardie
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Boulogne-sur-Mer (62)
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