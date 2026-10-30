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Création d'entreprises

15% des créateurs d'entreprises en France sont étrangers

Face au parcours de création d’entreprise en France, qu’en est-il pour un étranger ? Le nombre d’entrepreneurs étrangers dans le pays n’étant pas négligeable, des structures comme ici la BGE Picardie accompagne le porteur de projet dans sa démarche.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>La population étrangère crée-t-elle des entreprises en France ? Ou en d’autres termes, les étrangers et les immigrés participent-ils au dynamisme de l’économie française ? Au regard des études établies selon l’Insee ou Legalstart, la réponse est indéniablement oui. Les étrangers qui créent des entreprises en France représentent 9% à 15% des créateurs d’entreprises selon les données. Il apparaît que le nombre des entrepreneurs français par acquisition de la nationalité et surtout le nombre d’entrepreneurs étrangers sont en constante augmentation depuis deux décennies. D’après les analyses su.

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