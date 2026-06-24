La célébration s’est tenue à Épinal au sein de l’ENSTIB, en présence de nombreux acteurs économiques et institutionnels. Créée en 1946, la CAPEB a progressivement structuré la représentation des entreprises artisanales du bâtiment. Dans les Vosges, elle fédère aujourd’hui près de 600 adhérents et représente un tissu d’environ 3 900 entreprises et plus de 8 000 salariés.

Une rétrospective a retracé les principales évolutions du secteur, marquées par la modernisation des techniques, le durcissement des normes et la transformation des attentes des clients. Malgré ces changements, plusieurs repères restent constants, notamment la proximité avec les territoires, la transmission des savoir-faire et la continuité des métiers. L’événement a également mis en avant les parcours de professionnels formés, notamment les diplômés du GEAB, valorisant les compétences acquises dans la gestion d’entreprise artisanale.

Défis économiques et mobilisation collective

Au-delà du bilan historique, les échanges ont porté sur les enjeux actuels du secteur. Les entreprises artisanales font face à un ralentissement de l’activité, à des difficultés de recrutement et à des tensions sur l’apprentissage. La transition énergétique, la simplification administrative et l’attractivité des métiers figurent aussi parmi les priorités identifiées par la profession.

La soirée a également intégré une dimension solidaire avec une collecte au profit de l’association «Un Enfant Un Rêve», qui accompagne des jeunes atteints de maladies graves dans la réalisation de projets personnels. Cette initiative a mobilisé les participants dans un cadre symbolique et participatif.

Dans son intervention, Patrick Mathieu, président de la CAPEB des Vosges, a rappelé le rôle structurant des artisans dans l’économie locale et la volonté de poursuivre l’accompagnement du secteur : «Depuis 80 ans, la CAPEB défend une conviction simple : les artisans sont des acteurs essentiels de nos territoires. Cet anniversaire est avant tout celui des femmes et des hommes qui, chaque jour, construisent, rénovent, transmettent et font vivre nos communes», a-t-il souligné.