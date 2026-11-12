À Amiens et sur tout le département de la Somme, le Cercle de Théia œuvre pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le sexisme et les discriminations, l'accès à la culture et la solidarité. Autour de sa présidente Marie-Thérèse Bouttemy, l'association s'engage également dans l'organisation d'événements caritatifs, des galas et des actions de sensibilisation au profit de la recherche contre le cancer du sein, en partenariat notamment avec l'Institut Curie.

60 élèves mobilisés sur scène

C'est en conclusion d'Octobre Rose 2026 que le Cercle de Théia a clôturé sa quatrième Nuit de l'Egalité par les deux soirées du Gala de l'Espoir. Initialement prévues à l'Université de Picardie Jules Verne puis reportées au lycée de la Hotoie suite à la mobilisation étudiante, celles-ci ont réuni 150 personnes à chacune des deux représentations, regroupant familles, personnalités institutionnelles, élus et partenaires. Tous ont pu apprécier le spectacle des 60 élèves mobilisés sur scène et porté par l'équipe pédagogique.

«Parmi les temps forts, Béatrice Besnard, la marraine de la Nuit de l’Égalité 2026, a pu témoigner de la maladie, ses conséquences, la reconstruction et la volonté profonde de continuer à vivre», confie Marie-Thérèse Bouttemy. La présidente met également en avant l'intervention de Benoit Bonaimé, recteur de l'académie d'Amiens, qui a renouvelé le soutien de l’Éducation nationale aux initiatives portées par le Cercle de Théia.

66 000 euros collectés en trois ans

Sur le plan de la collecte au profit de la recherche contre le cancer du sein, l'association a annoncé avec fierté un total de dons qui approche désormais les 28 000 euros, supérieur au résultat de l'année dernière. En trois ans, le Cercle de Théia a ainsi remis 66 000 euros à l'Institut Curie. Marie-Thérèse Bouttemy souligne : «C'est une très belle conclusion pour cette quatrième édition, qui s'achève en rose, avec une ambition intacte : faire de la solidarité un engagement concret au service de la recherche et de l'égalité. Place désormais à l'aventure 2027».