L'AEIM donne rendez-vous aux acteurs économiques et locaux ce jeudi 12 novembre à 10h pour l'ouverture officielle de l'IME au cœur de Saint-Dié-des-Vosges. Ce projet de restructuration immobilière en plein centre-ville offre des locaux réhabilités et adaptés pour optimiser l'accueil éducatif et médico-social de 45 enfants et adolescents en situation de handicap intellectuel.

Une restructuration immobilière stratégique pour l'inclusion

L'investissement repose sur la restructuration d'une maison de 380 m² et d'une annexe de 120 m². La bâtisse principale abrite désormais les services administratifs, la logistique et l'internat de répit – doté de 6 places ouvert toute l'année. L'annexe accueille, quant à elle, les services dédiés au polyhandicap et aux troubles du spectre de l'autisme (TSA). Cette implantation urbaine, à proximité des quais, favorise l'autonomie des résidents. Elle fluidifie aussi les parcours grâce à un accueil de jour de 19 places et une modalité d'externalisation pour 20 autres jeunes.

Une dynamique de réseau et d'ancrage économique local

Le chantier a mobilisé une forte dynamique partenariale sur le territoire vosgien. L'AEIM a collaboré avec l'Adapei 88 pour le déménagement et l'entreprise Déorécycle pour la logistique écoresponsable. La municipalité a également adapté la voirie pour garantir une accessibilité parfaite. Sur le plan éducatif, l'IME renforce ses liens avec l'école Ferdinand-Brunot et la cité scolaire Jules-Ferry. L'intégration de professionnels libéraux du soin complète cet écosystème territorial.