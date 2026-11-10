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Saint-Dié-des-Vosges : l'AEIM inaugure son nouvel institut médico-éducatif

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L'Association AEIM inaugurera le jeudi 12 novembre 2026 à 10h le nouvel Institut médico-éducatif (IME) de Saint-Dié-des-Vosges, situé au 7 rue des Grands Moulins. 

Les Tablettes Lorraines

Par L.R

Les Tablettes Lorraines

Publié aujourd'hui à 15h04 - Mis à jour 17h00
© Tatsiana/Adobe Stock.

© Tatsiana/Adobe Stock.

L'AEIM donne rendez-vous aux acteurs économiques et locaux ce jeudi 12 novembre à 10h pour l'ouverture officielle de l'IME au cœur de Saint-Dié-des-Vosges. Ce projet de restructuration immobilière en plein centre-ville offre des locaux réhabilités et adaptés pour optimiser l'accueil éducatif et médico-social de 45 enfants et adolescents en situation de handicap intellectuel.

Une restructuration immobilière stratégique pour l'inclusion

L'investissement repose sur la restructuration d'une maison de 380 m² et d'une annexe de 120 m². La bâtisse principale abrite désormais les services administratifs, la logistique et l'internat de répit – doté de 6 places ouvert toute l'année. L'annexe accueille, quant à elle, les services dédiés au polyhandicap et aux troubles du spectre de l'autisme (TSA). Cette implantation urbaine, à proximité des quais, favorise l'autonomie des résidents. Elle fluidifie aussi les parcours grâce à un accueil de jour de 19 places et une modalité d'externalisation pour 20 autres jeunes.

Une dynamique de réseau et d'ancrage économique local

Le chantier a mobilisé une forte dynamique partenariale sur le territoire vosgien. L'AEIM a collaboré avec l'Adapei 88 pour le déménagement et l'entreprise Déorécycle pour la logistique écoresponsable. La municipalité a également adapté la voirie pour garantir une accessibilité parfaite. Sur le plan éducatif, l'IME renforce ses liens avec l'école Ferdinand-Brunot et la cité scolaire Jules-Ferry. L'intégration de professionnels libéraux du soin complète cet écosystème territorial.

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