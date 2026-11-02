Le Club de la Somme «Les entreprises s’engagent» réunira les acteurs économiques le 9 décembre, de 9h à 12h, dans les locaux de la CCI Amiens-Picardie. Cette matinée sera consacrée à la préparation de son programme pour l’année 2027. Les participants pourront présenter les difficultés rencontrées sur le terrain, confronter leurs expériences et soumettre de nouvelles propositions.



Plusieurs domaines pourront alimenter les discussions, notamment l’accès à l’emploi, l’intégration sociale, l’accompagnement des jeunes, le handicap, la prévention de la récidive et la protection de l’environnement. Cette démarche s’adresse aussi bien aux entreprises déjà impliquées dans le réseau qu’à celles qui souhaitent participer à ses activités. Leur contribution doit aider à mieux cibler les besoins du territoire et à identifier des pistes d’intervention adaptées.

Des actions à construire pour 2027

En amont de la rencontre, les entreprises sont invitées à sélectionner les sujets sur lesquels elles souhaitent s’investir. Ce choix permettra d’organiser les échanges autour des préoccupations exprimées et de dégager des orientations communes. Les discussions devront ensuite aboutir à des propositions concrètes et préciser les formes de soutien que le Club pourrait apporter aux projets retenus.



Les entreprises peuvent s’inscrire à la matinée via le formulaire en ligne et indiquer leurs préférences thématiques sur la plateforme de consultation.