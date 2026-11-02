Le MEDEF Côte-d’Or accueille de nouveaux adhérents

Le MEDEF Côte-d’Or poursuit le développement de son réseau avec l’arrivée de 13 nouveaux adhérents. Ces entreprises, issues de secteurs d’activité et de parcours différents, rejoignent l’organisation patronale départementale, qui a pour mission de représenter, de défendre et de promouvoir les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des syndicats.





Un réseau pour échanger entre dirigeants

L’adhésion au MEDEF Côte-d’Or permet aux entreprises de rencontrer d’autres professionnels, de confronter leurs expériences et de rechercher des réponses aux difficultés rencontrées au quotidien. Le réseau offre également des possibilités de développer de nouvelles relations professionnelles et de mieux anticiper les évolutions économiques, sociales et réglementaires.

Les adhérents peuvent aussi faire entendre la voix des entreprises et contribuer à la vie économique du territoire. Le MEDEF Côte-d’Or rassemble principalement des petites et moyennes entreprises, qui représentent 96 % de ses adhérents. Ces entreprises participent à l’activité économique départementale, créent des emplois et portent des projets tout en faisant vivre les savoir-faire de la Côte-d’Or.

Les nouvelles entreprises membres sont issues de divers secteurs. Parmi elles figurent le Groupe Chopard Peugeot Dijon, le Groupe APSALC, Atelier CLEA, Buzz & Compagnie, Courtage des Ducs, Creativ Com, le Domaine de Pont de Pany, DSTI, NCBC, NIM Europe Management de Transition, Onluk, Familia et Sensationweb.

L’organisation souhaite retrouver ces nouveaux adhérents lors de ses prochains rendez-vous et projets, afin de favoriser les échanges et les connexions professionnelles entre ses membres.



