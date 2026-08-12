À Chalon, l’éclipse masquera 93% du Soleil avant son coucher

L’éclipse débutera autour de 19h25 à Chalon-sur-Saône. Près d’une heure plus tard, vers 20h20, la Lune cachera environ 93% du disque solaire. Le Soleil ne sera alors qu’à cinq degrés au-dessus de l’horizon, en direction de l’ouest-nord-ouest. Le phénomène se poursuivra jusqu’au coucher du Soleil, qui interviendra alors que l’astre sera encore partiellement occulté.

Le lac des Prés Saint-Jean et les secteurs ouverts de Saint-Rémy, Lux, Sevrey ou Varennes-le-Grand pourront offrir des points d’observation adaptés. Sur la Côte chalonnaise, plusieurs hauteurs peuvent également convenir. L’essentiel sera de disposer d’un horizon largement dégagé vers l’ouest-nord-ouest.

Une observation sous protection

Malgré l’importance de l’occultation, le Soleil restera dangereux à regarder directement. Des lunettes d’observation solaire conformes à la norme ISO 12312-2 seront indispensables. Les lunettes de soleil classiques et les filtres improvisés ne permettent pas de protéger les yeux suffisamment.

Les jumelles, télescopes et appareils photo nécessitent également un filtre solaire adapté. Une arrivée entre 19h15 et 19h30 permettra de choisir son emplacement et de suivre le phénomène dès son début. Après le coucher du Soleil, les Perséides pourraient prendre le relais dans la nuit, leur pic étant attendu dans la nuit du 12 au 13 août.