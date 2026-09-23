À Dijon, l’UBE lance officiellement la nouvelle année universitaire

À Dijon, l’UBE a officiellement lancé sa nouvelle année universitaire le 17 septembre dernier. Vincent Thomas, président de l’université, était entouré de représentants de l’État, de la Région Bourgogne Franche-Comté, de Dijon Métropole, du Crous Bourgogne Franche-Comté et d’autres acteurs de l’enseignement supérieur. La cérémonie a permis de présenter les principaux enjeux de l’année à venir.

Réussite et accompagnement des étudiants





La réussite étudiante figure parmi les priorités présentées lors de cette rentrée. L’université entend également poursuivre ses actions en faveur du bien-être et de l’accompagnement des étudiants, notamment les mesures destinées à lutter contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. À cela s’ajoute la mise en place du congé menstruel.





La stratégie d’excellence de l’UBE a également été évoquée, avec un volet consacré à son rayonnement international. Vincent Thomas a souligné notamment la présence de l’université dans plusieurs classements internationaux, dont le classement de Shanghai. Il est par ailleurs revenu sur le décret relatif aux droits différenciés des étudiants étrangers. L’UBE considère ce dispositif comme contraire aux principes d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et susceptible de nuire à son attractivité internationale ainsi qu’à celle de la France.





La cérémonie a également été une occasion de mettre à l’honneur des étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats durant l’année universitaire 2025-2026. Les majors de promotion et les sportifs de haut niveau de l’UBE ont été invités sur scène et ont reçu une récompense pour leur parcours et leurs accomplissements.



