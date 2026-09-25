Dijon : Vitagora organise un atelier sur l’IA dans l’agroalimentaire





Vitagora organise à Dijon un atelier pratique consacré à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie agroalimentaire. La rencontre se tiendra dans les locaux de l’organisation, le mercredi 7 octobre, de 9 heures à midi. Elle s’adresse principalement aux dirigeants et aux équipes de direction souhaitant identifier des solutions concrètes pour améliorer la performance de leur entreprise.





L’atelier doit permettre de mieux comprendre les différents types d’IA et leurs applications, à partir d’exemples simples et directement liés aux activités agroalimentaires. Les participants exploreront notamment l’optimisation des lignes de production, la fiabilisation du contrôle qualité, l’automatisation des tâches administratives et l’anticipation des approvisionnements. Parmi les cas évoqués figurent la prévision d’une date limite de consommation afin d’optimiser les stocks ou la génération automatique d’un devis à partir d’un courriel et des données de l’ERP.





La session comprendra également un travail de formulation de cas d’usage, accompagné par Leonard, un agent d’IA spécialisé dans cet exercice. L’objectif est d’aider chaque entreprise à faire émerger des projets adaptés à ses enjeux et validés par un expert. Aurélien Verleyen, cofondateur d’AI4AI, interviendra durant la matinée.





Les frais de participation à cet atelier s'élèvent à 290 euros hors taxes par personne pour les non-adhérents et sont gratuits pour les adhérents . Les intéressés sont invités à remplir le formulaire d'inscription, disponible en ligne via le site internet dédié.