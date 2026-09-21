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À Dijon, les enfants appelés à participer au Conseil municipal d’enfants

Le Conseil municipal d’enfants de Dijon prépare son 13ᵉ mandat. Les élèves de CE2 et CM1 qui souhaitent représenter leurs camarades peuvent déposer leur candidature jusqu’au 9 octobre. Les élections auront lieu en novembre.

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© Ville de Dijon

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Par M.H
La Gazette Bourgogne
Publié le 21 septembre 2026 - Mis à jour le 21 septembre 2026


À Dijon, les élèves de CE2 et CM1 sont invités à présenter leur candidature pour rejoindre le Conseil municipal d’enfants (CME) pour la période 2026-2028. Les dossiers doivent être remis à la direction de leur établissement au plus tard le 9 octobre. Les élections se dérouleront du 3 au 10 novembre dans les écoles dijonnaises.

Deux années pour participer à la vie locale

Créé en 2001, le CME permet aux enfants de découvrir le fonctionnement de la démocratie locale et de prendre part à des projets collectifs. Depuis sa création, plus de 750 enfants ont participé à cette instance.

Chaque école élémentaire de Dijon dispose d’un représentant élu. Durant deux ans, les jeunes conseillers portent les idées de leurs camarades et prennent part à différentes initiatives. Ils peuvent notamment travailler en groupe sur des projets et participer à des séances plénières présidées par la maire ou son représentant.

Les jeunes élus peuvent également prendre part à des visites, des événements et des cérémonies officielles. Les précédents mandats ont notamment donné lieu à des projets concernant l’environnement, le cadre de vie, la mémoire, la culture et la solidarité.

Les prochaines étapes

Pour être candidat, il faut être domicilié à Dijon, être scolarisé en CE2 ou en CM1 et disposer d’une autorisation parentale. Les élèves sont invités à préparer leur programme avec leurs camarades avant de mener leur campagne dans leur école.

L’appel à candidatures et les rencontres dans les établissements se déroulent en septembre. La campagne électorale est prévue en octobre, avant les élections du 3 au 10 novembre. Les candidats élus et leurs familles seront informés à partir du 16 novembre. Un temps de cohésion est programmé le 16 décembre, tandis que la séance plénière d’installation du nouveau mandat est prévue en février 2027.