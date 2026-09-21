



À Dijon, les élèves de CE2 et CM1 sont invités à présenter leur candidature pour rejoindre le Conseil municipal d’enfants (CME) pour la période 2026-2028. Les dossiers doivent être remis à la direction de leur établissement au plus tard le 9 octobre. Les élections se dérouleront du 3 au 10 novembre dans les écoles dijonnaises.

Deux années pour participer à la vie locale

Créé en 2001, le CME permet aux enfants de découvrir le fonctionnement de la démocratie locale et de prendre part à des projets collectifs. Depuis sa création, plus de 750 enfants ont participé à cette instance.

Chaque école élémentaire de Dijon dispose d’un représentant élu. Durant deux ans, les jeunes conseillers portent les idées de leurs camarades et prennent part à différentes initiatives. Ils peuvent notamment travailler en groupe sur des projets et participer à des séances plénières présidées par la maire ou son représentant.

Les jeunes élus peuvent également prendre part à des visites, des événements et des cérémonies officielles. Les précédents mandats ont notamment donné lieu à des projets concernant l’environnement, le cadre de vie, la mémoire, la culture et la solidarité.

Les prochaines étapes

Pour être candidat, il faut être domicilié à Dijon, être scolarisé en CE2 ou en CM1 et disposer d’une autorisation parentale. Les élèves sont invités à préparer leur programme avec leurs camarades avant de mener leur campagne dans leur école.

L’appel à candidatures et les rencontres dans les établissements se déroulent en septembre. La campagne électorale est prévue en octobre, avant les élections du 3 au 10 novembre. Les candidats élus et leurs familles seront informés à partir du 16 novembre. Un temps de cohésion est programmé le 16 décembre, tandis que la séance plénière d’installation du nouveau mandat est prévue en février 2027.



