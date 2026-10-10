Le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Environnement et Chimie (LIEC) accueillera pour l’occasion des entreprises, collectivités, associations et startups au Campus Bridoux, dans le bâtiment IBISE. La rencontre doit permettre de mieux comprendre les activités du laboratoire, mais aussi d’échanger avec les équipes de recherche.

Eau, sols et écotoxicologie au programme

Après un accueil autour d’un café, la matinée débutera par une présentation des objectifs et des perspectives de la rencontre. Les participants pourront ensuite découvrir les formations proposées ainsi que plusieurs sujets de recherche développés au sein du LIEC. La visite du laboratoire permettra notamment d’aborder les tests d’écotoxicité utilisés pour évaluer les risques liés aux substances chimiques, les techniques de caractérisation des eaux et des sols ou encore différentes innovations portant sur l’alimentation et la qualité des sols et de l’eau.

La matinée laissera également une place aux échanges autour des possibilités de partenariats entre le laboratoire et les acteurs économiques ou institutionnels du territoire. Signalons que la rencontre sera introduite par Sylvie Cotelle, maîtresse de conférences à l’Université de Lorraine, et Chloé Lelarge, ingénieure développement partenarial Bioéconomie.