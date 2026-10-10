Foire de Dijon 2026 : six destinations gastronomiques à découvrir





La Foire internationale et gastronomique de Dijon prépare sa 96e édition. Organisée par Dijon Bourgogne Events, elle accueillera le public pendant douze jours sur les 24 000 m² du Parc des Expositions et Congrès. Après avoir réuni 170 000 visiteurs en 2025, l’événement proposera cette année près de 400 exposants, 50 points de restauration ouverts midi et soir ainsi que cinq nocturnes.





Six destinations gastronomiques à découvrir





Le Hall 1 sera consacré à la gastronomie et mettra à l’honneur six destinations internationales : le Canada, le Vietnam, le Japon, l’Italie, la Tunisie et, pour la première fois, l’Afrique subsaharienne. Produits, recettes et savoir-faire permettront aux visiteurs de découvrir différentes spécialités, de l’érable québécois aux pâtisseries japonaises, en passant par le couscous tunisien et les soupes pho vietnamiennes.

La Foire proposera également une programmation festive. Dijon Bourgogne Events lance notamment « Les Copains de la Foire », un club gratuit permettant à ses adhérents de bénéficier d’un billet d’entrée à 5 euros au lieu de 7 euros. Deux boums sont prévues les 31 octobre et 10 novembre, pour l’ouverture et la clôture de l’événement, en partenariat avec Ici Bourgogne.





La gastronomie au centre des animations





Les concours culinaires occuperont une place importante avec 13 rendez-vous destinés aux professionnels et aux amateurs. La deuxième édition de Toque Foire constituera l’un des fils conducteurs de la scène Complètement Toqués. La deuxième édition du Championnat de France de pizza amateur reviendra également le 11 novembre pour clôturer l’édition.

Plusieurs personnalités de la gastronomie participeront à la programmation. La Maison Loiseau sera présente le 10 novembre et Louis-Philippe Vigilant, chef de La Côte-d’Or au Relais Bernard Loiseau, présidera le jury de la finale de Toque Foire le 8 novembre. Le 6 novembre, France Inter enregistrera trois de ses émissions à la Foire, dont « On va déguster », présentée par François-Régis Gaudry.

La Foire ne se limitera pas aux espaces gastronomiques. Le Hall 2 réunira les secteurs de l’habitat et de l’équipement de la maison. Trois marchés de créateurs se succéderont également : CréArtPlume du 31 octobre au 3 novembre, le marché du livre et de l’image du 4 au 7 novembre, puis le collectif Les ArtiZans du 8 au 11 novembre.

Enfin, l’espace Santé-Beauté-Bien-être sera de retour pendant toute la durée de la manifestation, avec des ateliers, des soins et des activités sportives proposés par différents partenaires.



