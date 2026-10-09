Saint-Quentin : un mois pour accélérer la transition écologique

Dans le Saint-Quentinois, cette programmation vise à faire connaître les initiatives locales et à encourager les habitants à adopter des pratiques plus durables. Plusieurs événements sont organisés autour de thématiques qui concernent directement le quotidien, de l’alimentation aux déplacements, en passant par la préservation de l’environnement et la santé.

Le samedi 3 octobre, une balade à vélo a permis de découvrir les producteurs locaux autour de Saint-Quentin. Le même jour, de 10 h à 17 h, le parc d’Isle a accueilli le Festival de l’environnement et du développement durable.

Du 10 au 16 octobre, la Semaine de l’alimentation durable proposera des ateliers, des rencontres et des visites auprès des acteurs locaux de l’alimentation. Enfin, le 16 octobre, de 9 h à 17 h, le Village de la qualité de l’air et de la santé clôturera cette série de rendez-vous au parc d’Isle.

À l’échelle nationale, la transition écologique s’accélère

En France, la transition écologique repose notamment sur l’évolution des modes de consommation, la réduction des déchets, le développement des mobilités moins polluantes et la préservation des ressources naturelles. Les collectivités territoriales jouent un rôle dans cette évolution en relayant les politiques publiques et en accompagnant les initiatives locales. Les actions de sensibilisation contribuent à faire connaître les solutions existantes et à favoriser leur adoption par les ménages, les entreprises et les associations.