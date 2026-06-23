Selon la Fédération française des spiritueux, la consommation de spiritueux a reculé de 4,9% en volume par rapport à 2022, sous l'effet notamment de l'inflation et de l'essor des boissons sans alcool. Une tendance que ressent également la distillerie Ergaster à Passel.

Créée en 2015 par Hervé Grangeon, l'entreprise de trois salariés a choisi de se tourner vers l'export. «Grâce aux aides de Bpifrance, de la CCI et de Business France, nous avons décidé d'investir le marché chinois. Nous ne voulons pas mettre tous nos œufs dans le même panier», explique le dirigeant.

Un marché en devenir

«Les Chinois apprécient de plus en plus le whisky. Le marché est en train de se structurer et c'est le bon moment pour y entrer», estime Hervé Grangeon. Après plusieurs mois de prospection, la distillerie a expédié une première palette de produits et s'appuie désormais sur Suyi Tao, fondatrice de ZiWu Trade, spécialisée dans la distribution de produits biologiques français en Chine. Une chaîne hôtelière quatre étoiles a déjà accepté de référencer ses spiritueux.

«Se développer à l'international seul est extrêmement compliqué pour une entreprise de notre taille. Il faut des relais locaux qui connaissent les réseaux de distribution», souligne le dirigeant, qui retournera en Chine en novembre. Pour le moment, aucun autre débouché international n’est prévu. Par exemple, il juge les marchés américain et britannique plus difficiles d'accès, ce dernier étant déjà «extrêmement mature et concurrentiel».

Une stratégie fondée sur le haut de gamme

Parallèlement à son développement à l'export, Ergaster souhaite renforcer sa présence dans les Hauts-de-France et recherche un agent commercial multicarte pour le Nord et le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ses spiritueux sont distribués en Picardie et au nord de Paris via des cavistes, des épiceries fines et la vente directe. Fidèle à son positionnement premium, la distillerie produit exclusivement des whiskies, gins et rhums biologiques, hors grande distribution. «Nos clients recherchent avant tout la qualité. Nous fabriquons des produits destinés à être dégustés avec modération», souligne Hervé Grangeon.

Cette exigence de qualité a été récompensée au Concours général agricole 2026, où la distillerie a décroché trois médailles : l'or pour son whisky tourbé et deux médailles d'argent pour un single malt nature et un fût d'exception. «Recevoir trois médailles est une véritable reconnaissance. Les médailles parlent immédiatement aux consommateurs et aux distributeurs», se réjouit Hervé Grangeon. Une distinction qui conforte la stratégie de cette distillerie artisanale, dix ans après sa création, au moment où elle cherche à élargir son rayonnement au-delà de la Picardie.