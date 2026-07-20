Dans sa nouvelle étude, ELLISPHERE montre que la France crée encore davantage de sociétés commerciales qu'elle n'en perd. Cependant, la résiliente montre des faiblesses : les signaux de fragilisation se multiplient avec les procédures collectives dépassent 71 700 sur 12 mois glissants, les créations ralentissent et les très petites entreprises, piliers de l'économie locale, concentrent près de neuf redressements ou liquidations judiciaires sur dix.

Cette nouvelle étude se distingue par son approche car elle rassemble trois indicateurs complémentaires, soit les créations, les disparitions et les procédures collectives. «Cette approche permet d'évaluer non

seulement les difficultés rencontrées par les entreprises, mais aussi la capacité de l'économie française à se renouveler», note la conjoncture. Au cœur de cette analyse figure l'Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE), développé par ELLISPHERE. Plus cet indice est élevé, plus le tissu économique se renouvelle rapidement et lorsqu'il se rapproche de 1, le renouvellement ralentit. Et à la fin juin 2026 en France, l'IDE demeure à 1,2. La France crée donc encore davantage de sociétés commerciales qu'elle n'en perd, dans un contexte cependant d'essoufflement.

Hausses des défaillances

À fin juin 2026 sur 12 mois glissants, 71 753 entreprises ont fait l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire directe dans l’Hexagone, soit une hausse de 5,8% sur un an. Au deuxième trimestre, 19 408 procédures collectives ont été ouvertes, contre 18 520 un an auparavant. Dans le même temps, les procédures de sauvegarde demeurent quasiment stables (+0,3 %), tandis que les liquidations judiciaires représentent désormais 23,5 % des disparitions de sociétés commerciales, contre 21,6 % à fin 2025. Les entreprises qui disparaissent le font ainsi de plus en plus souvent faute d'avoir pu retrouver un équilibre économique.

Autre enseignement majeur de l'étude : les très petites entreprises représentent 86,9 % des redressements judiciaires et liquidations judiciaires directes, ainsi que 56,1% des procédures de sauvegarde.

La région Hauts-de-France persiste

Les disparités territoriales sont tout aussi marquées. Avec un IDE de 1,3, la Bretagne et les Hauts-de-France conservent la meilleure dynamique entrepreneuriale du pays. Au second trimestre 2026, 5 633 redressements et liquidations judiciaires directes sont comptabilisés dans la région, soit une hausse de 3,2%. À l'inverse, 82 procédures de sauvegardes sont enregistrées, soit une hausse de 9,3%.