Le 9 juin 2026, les acteurs agricoles régionaux ont dressé un état des lieux économique de l’année 2025. L’Observatoire prospectif souligne des performances très variables selon les productions. L’élevage bovin profite d’une conjoncture mondiale favorable, avec des revenus en nette hausse, tandis que les grandes cultures restent fragilisées par des prix insuffisants malgré de bons rendements. La viticulture recule après une année climatiquement difficile, alors que la volaille affiche une relative stabilité.



Dans ce contexte, les revenus sont souvent mesurés en équivalent SMIC pour mieux illustrer la réalité économique des exploitations. Les écarts restent importants entre filières, avec des niveaux allant de situations proches du minimum à des revenus nettement supérieurs dans certains élevages spécialisés. En Saône-et-Loire, comme dans d’autres départements de Bourgogne-Franche-Comté, cette diversité reflète la forte hétérogénéité des modèles agricoles.

Adaptation face aux mutations économiques et climatiques

Les responsables agricoles insistent sur la nécessité d’adapter les filières. Le changement climatique modifie les cycles de production, avec des températures globalement supérieures aux normales et une variabilité accrue des rendements. Parallèlement, la hausse des coûts de production, notamment des engrais et du carburant, continue de peser sur les exploitations.



Les échanges ont également mis en avant la baisse structurelle de la consommation et l’évolution des habitudes alimentaires. Pour y répondre, les acteurs du secteur encouragent la diversification des productions, le développement des circuits courts et le renforcement des liens entre producteurs et consommateurs. Des initiatives locales, y compris en Saône-et-Loire, illustrent cette volonté de structurer des filières plus territorialisées.



Les intervenants ont enfin insisté sur la nécessité de valoriser les productions locales, d’améliorer la compétitivité et d’attirer de nouvelles générations d’agriculteurs. L’enjeu est présenté comme central pour assurer la résilience du modèle agricole régional dans les années à venir.