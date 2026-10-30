Organisée par l'Etat et France Travail, la Semaine de l'emploi agroalimentaire propose à tous de découvrir la grande variété de métiers dans l'ensemble des régions de France. Deuxième industrie agroalimentaire d'Europe, la France est un territoire pourvoyeur d'emplois avec plus de 17 000 entreprises qui transforment 70% de la production agricole française.

Au total ce sont plus de 440 000 salariés qui travaillent dans l'agroalimentaire – le premier employeur industriel de France –, très représenté en Hauts-de-France. Elle occupe la quatrième place en nombre d'emplois et la première en ce qui concerne les exportations. L'agroalimentaire régional compterait entre 50 et 57 000 emplois.

Job dating et visite d'entreprise

Pour mieux faire connaître le secteur, Alliance Emploi organise deux événements dans le Pas-de-Calais. Vendredi 6 novembre, un job dating et une visite ont lieu chez Vandemoortele, à Athies près d'Arras. L'entreprise recherche notamment trois métiers : agent de nettoyage industriel, technicien de maintenance et conducteur de machines. Cette entreprise alimentaire familiale fournit des produits de boulangerie ainsi que des solutions sucrées et salées pour les professionnels.

Second événement organisé cette fois-ci à Boulogne-sur-Mer : les portes ouvertes de l'agence d'Alliance Emploi (jeudi 5 novembre au 84C boulevard Chanzy, de 14h à 16h) pour découvrir les équipes et les métiers associés à ce bassin économique spécifique à l'image d'ouvrier de marée, de conducteur d'installation, de technicien de maintenance, d'opérateur de production...