Aisne : Estiv’Aisne 2026 attire près de 6 000 visiteurs

L'événement a été marqué par une cérémonie d'inauguration en présence de Pascal Tordeux, président du syndicat mixte de l’Ailette. Plus de 2 300 enfants et leurs accompagnateurs issus des centres de loisirs ont eu l'opportunité d'explorer le parc et de découvrir différentes disciplines sportives grâce à la participation de 22 partenaires. Parmi les attractions les plus appréciées figuraient une mini-ferme pédagogique, des démonstrations de Capoeira, ainsi que des spectacles humoristiques et acrobatiques.

Le point d'orgue de la journée fut la color’run, qui a rassemblé plus de 1 000 participants dans une ambiance festive. Pierre-Jean Verzelen, président du Conseil départemental, a souligné l'importance d'offrir aux Axonais et aux enfants des loisirs un accès abordable à cet équipement. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette belle journée.

Les loisirs renforcent l’attractivité économique locale

À l’échelle nationale, le développement d’équipements de loisirs accessibles s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de l’attractivité touristique et de diversification de l’offre des territoires. En proposant des activités sportives et familiales à des tarifs abordables, les collectivités cherchent à élargir les publics et à stimuler la fréquentation touristique. Ces infrastructures peuvent également générer des retombées pour les commerces, l’hébergement et la restauration, tout en contribuant à faire des loisirs un levier de développement économique local.