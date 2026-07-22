Economie
Aisne (02) Aisne (02)
En bref

Aisne : Estiv’Aisne 2026 attire près de 6 000 visiteurs

L'événement Estiv’Aisne 2026 a attiré près de 6 000 visiteurs à Axo’plage, un parc de loisirs situé au lac de Monampteuil, le 17 juillet. Organisé par le Département de l'Aisne, cette quatrième édition a réussi à rassembler une foule enthousiaste pour une journée dédiée au sport et à la convivialité, confirmant son statut d'incontournable parmi les activités estivales axonaises. L'entrée à cet événement était fixée à 1 euro, donnant accès à des installations variées comme la baignade et des jeux, ainsi qu'à de nombreuses animations gratuites.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Département de l'Aisne.

© Département de l'Aisne.

Par LGFR
La Gazette Picardie
Publié le 22 juillet 2026 - Mis à jour le 22 juillet 2026

L'événement a été marqué par une cérémonie d'inauguration en présence de Pascal Tordeux, président du syndicat mixte de l’Ailette. Plus de 2 300 enfants et leurs accompagnateurs issus des centres de loisirs ont eu l'opportunité d'explorer le parc et de découvrir différentes disciplines sportives grâce à la participation de 22 partenaires. Parmi les attractions les plus appréciées figuraient une mini-ferme pédagogique, des démonstrations de Capoeira, ainsi que des spectacles humoristiques et acrobatiques.

Le point d'orgue de la journée fut la color’run, qui a rassemblé plus de 1 000 participants dans une ambiance festive. Pierre-Jean Verzelen, président du Conseil départemental, a souligné l'importance d'offrir aux Axonais et aux enfants des loisirs un accès abordable à cet équipement. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette belle journée.

Les loisirs renforcent l’attractivité économique locale

À l’échelle nationale, le développement d’équipements de loisirs accessibles s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de l’attractivité touristique et de diversification de l’offre des territoires. En proposant des activités sportives et familiales à des tarifs abordables, les collectivités cherchent à élargir les publics et à stimuler la fréquentation touristique. Ces infrastructures peuvent également générer des retombées pour les commerces, l’hébergement et la restauration, tout en contribuant à faire des loisirs un levier de développement économique local.