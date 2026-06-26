Aisne : l'ingénierie territoriale au service des projets touristiques

Réunis lors du 3ᵉ Forum de l'ingénierie publique de l'Aisne, les représentants des collectivités, des services de l'État et des organismes d'accompagnement ont échangé autour des solutions permettant d'accompagner les projets des territoires. À cette occasion, l'Agence Aisne Tourisme est intervenue lors d'une table ronde consacrée au fonctionnement du guichet unique et du comité opérationnel (COMOP). L'agence a présenté un exemple concret d'accompagnement personnalisé illustrant son expertise dans le montage et le suivi de projets touristiques. Cette démarche vise à aider les collectivités et les porteurs de projets à structurer leurs initiatives, à identifier les dispositifs de financement disponibles et à coordonner les différents partenaires publics. Pour un département comme l'Aisne, où le tourisme constitue un levier de diversification économique, ce type d'accompagnement contribue à renforcer l'attractivité des territoires, à soutenir l'investissement local et à favoriser le développement d'une offre touristique adaptée aux attentes des visiteurs.

L'ingénierie territoriale devient un levier du développement économique

À l'échelle nationale, l'ingénierie territoriale occupe une place croissante dans les politiques publiques de développement local. De nombreuses collectivités s'appuient désormais sur des agences spécialisées et sur les dispositifs de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour accompagner leurs projets, qu'ils concernent le tourisme, la revitalisation des centres-villes, la transition écologique ou les mobilités. L'objectif est de faciliter l'accès aux financements, d'améliorer la qualité des projets et d'accélérer leur réalisation.