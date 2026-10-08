Aisne : le dispositif ARDAN veut accélérer les projets des PME

Développer l’export, conquérir de nouveaux clients, lancer une nouvelle offre ou encore structurer son activité : l’appel lancé par la CCI Hauts-de-France cible les dirigeants de PME qui disposent d’un projet mais manquent de temps ou de compétences pour le faire avancer. Le dispositif ARDAN propose d’intégrer une nouvelle compétence dédiée à la conduite du projet et à son développement.

Pour les entreprises de l’Aisne, l’enjeu est de transformer une idée de développement en démarche opérationnelle. Le dispositif peut ainsi accompagner des PME qui souhaitent franchir une nouvelle étape dans leur activité, en travaillant sur leur organisation, leur développement commercial ou leur ouverture à de nouveaux marchés. Au-delà de l’accompagnement du dirigeant, l’objectif est donc de donner aux entreprises les moyens de mobiliser de nouvelles compétences autour d’un projet identifié.

Les PME cherchent de nouvelles compétences

L’enjeu dépasse le seul département de l’Aisne. Dans les territoires, les petites et moyennes entreprises doivent régulièrement arbitrer entre leur activité quotidienne et leurs projets de développement, alors même que certaines compétences peuvent leur manquer en interne. Les dispositifs d’accompagnement comme ARDAN cherchent précisément à réduire cet écart en permettant aux PME de s’appuyer sur une nouvelle ressource pour faire avancer un projet concret.

Pour les entreprises locales, cette démarche touche directement leur capacité à diversifier leurs activités, gagner de nouveaux clients ou préparer une nouvelle phase de croissance. Elle illustre aussi un enjeu plus large pour le tissu économique : permettre aux PME de transformer leurs projets en développement réel, sans disposer nécessairement de toutes les compétences en interne.