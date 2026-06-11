La période estivale reste chaque année marquée par une hausse des abandons d’animaux de compagnie, faute de solution pour partir avec eux. Dans ce contexte, Animalis, enseigne engagée pour le bien-être animal depuis plus de 25 ans, et Homair, spécialiste des vacances en camping, réaffirment leur engagement commun : faciliter le départ en vacances avec son animal et promouvoir le bien-être des compagnons à quatre pattes.

Canidouches, parcs canins...

Dans bien des cas, faire garder son chien pendant les vacances peut rapidement devenir un frein au départ. Pour répondre à cette problématique, Homair propose en 2026, 302 campings dog-friendly, permettant aux vacanciers de séjourner avec leur chien dans un cadre adapté. Dans de nombreux campings participants, les familles pourront retrouver des services pensés pour améliorer le confort des animaux et faciliter le quotidien des propriétaires : canidouches, toutou bars, parcs canins, espaces adaptés, mais aussi des environnements naturels propices aux promenades et aux activités en plein air.

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Animalis poursuit son accompagnement auprès des campings dog-friendly Homair en mettant à disposition plusieurs équipements destinés aux chiens accueillis sur place. Tout au long de la saison estivale, les campings participants pourront ainsi être équipés de gamelles, de friandises adaptées et de sacs à déjection, afin d’offrir un accueil plus confortable aux animaux et plus pratique pour leurs propriétaires. Dans les Hauts-de-France, un seul camping figure parmi la sélection et il se trouve dans l'Aisne. Il s'agit du camping de la Croix du Vieux Pont à Berny-Rivière, près de Soissons.